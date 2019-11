Miriam en Anouk van aan de zijlijn naar solo in de schijnwerpers

Het is geen muziektherapie of muziekles voor beginners. De Raakvlak Academie is er voor mensen met muzikaal talent die zichzelf niet op eigen kracht kunnen redden. ,,Aan de buitenkant is er niets te zien. Maar de eenzaamheid, handicap, faalangst, geestelijke en/of financiële problemen belemmeren hen om muziek te maken. Wij helpen deze hindernissen te overwinnen’’, licht initiatiefneemster Annemiek van Bussel (52) toe.

Samen met de gepensioneerd zorgmanager Arnold Fransen (67) richtte zij anderhalf jaar geleden de Raakvlak Academie in Zwolle op. Fransen organiseerde enkele jaren het Frion Festival en ontmoette hier talentvolle deelnemers die tussen wal en schip vielen. Ze moesten alleen verder. Zoals Miriam (43), een van de eerste gegadigden voor de Raakvlakacademie die nu achttien ‘studenten’ telt. ,,Ik zat al tien jaar in een sociaal isolement. Ik liep stage als dramatherapeute bij Dimence. Vrij snel ging het mis. Ik merkte dat mijn handen trilden als ik een cliënt hielp. Ik vond dat ik moest stoppen en zo kwam ik alleen thuis te zitten.’’

Muziekmaatje

Miriam bleek een Posttraumatische Stress Stoornis te hebben door problemen in haar jeugd. ,,Je kunt heel lang overleven, maar ineens houdt het op. Ik hield altijd al van zingen en ik schreef ook liedjes. Na jaren kreeg ik hulp en kwam ik in contact met het Frion Festival.’’ Fransen en Van Bussel zagen destijds haar kwaliteiten en waren bang dat ze na het evenement terug zou vallen in haar isolement. ,,Zij was de directe aanleiding voor onze Raakvlak Academie. We koppelen mensen als Miriam aan een muziekprofessional die haar coacht, een muziekmaatje. Stapje voor stapje treden zij naar buiten.”



Het eerste optreden van Miriam met het Fame-nummer Out Here Of My Own in theater De Spiegel ging niet vanzelf. ,,Ik had nog een neussonde en was verschrikkelijk zenuwachtig. Trillend als een rietje stond ik op het podium. Ze moesten me eraf dragen, dat kon ik zelf niet”, glimlacht ze. ,,Het tweede optreden voor publiek was zo mooi dat ik dacht: dit mag nooit ophouden. Ik heb geleerd vertrouwen te krijgen, in anderen en mezelf. Ik voel me sinds die avond voor het eerst gezien en gehoord.”

Angst

De jongste deelnemer is de Zwolse Anouk (18). Na een opleiding Handhaving en Beveiliging aan Landstede wordt ze nu opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Angst heeft ze dan ook niet. Ze zong al opwekkingsliederen in de kerk van IJsselmuiden waar ze opgroeide. Maar eenmaal alleen op kamers wist ze niet hoe ze verder moest. ,,Een jongerencoach bracht me op het spoor van Raakvlak. Ik hoor vaak dat ik mooi kan zingen, en ik doe niets liever, maar ik kon de juiste weg niet vinden.”

Tijdens het Raakvlak-concert zaterdag in Odeon heeft Anouk meerdere solo's waaronder Duurt Te Lang van Davina Michelle. Van Bussel en Fransen benadrukken dat ze niet alleen zangers bijstaan maar ook instrumentalisten en technici. ,,We krijgen wekelijks aanmeldingen. Ieder heeft een eigen verhaal. We vragen wel inzet. Je moet afspraken nakomen en je goed voorbereiden. Samenwerken is ook een vereiste.” En Miriam bouwt haar zangwerk heel rustig op. ,,Nee, ik hoef niet in een band. Van twaalf uur Persoonsgebonden Budget zit ik nu op vijf uur zorg in de week. Het gaat de goede kant met me op. Het fijne van Raakvlak is dat je jezelf niet hoeft te veranderen, je mag zijn wie je bent.”