Mirjam raakte zwaargewond door brievenbusbom in Zwolle, maar is de 19-jarige verdachte erin geluisd?

update Meerdere betogingen tegen avondklok gepland in Zwolle vanavond, advies aan winkels: sluit om 18.00 uur

25 januari Tegenstanders van de coronamaatregelen bereiden in Zwolle demonstraties voor. Op sociale media is onderlinge verdeeldheid over de manier van betogen, maar wordt veelvuldig aangezet tot rellen en vernielingen. Burgemeester Peter Snijders laat weten ‘de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden’ en zo nodig in te grijpen. Ondernemers in het centrum krijgen het advies om de deuren om 18.00 uur te sluiten.