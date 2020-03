Mirthe (9) en opa Guus uit Zwolle bedenken coronakleurplaat voor kinderen

Bewaakt nooddepot op geheime locatie in IJsselland tegen tekort medische hulpmidde­len

20 maart Op een geheime locatie in de regio IJsselland is een bewaakt nooddepot opgezet met medische hulpmiddelen. Door het coronavirus is een groot tekort ontstaan, onder meer in de wijkverpleging. Thuiszorgorganisaties in de regio werken daarom met vuurwerkbrillen en hergebruikte mondkapjes. Het depot moet uitkomst bieden.