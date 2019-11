Misael (15) uit Zwolle vermist sinds hij te voet van school vertrok

Uniek beeld: eerste foto van deportatie Joden buiten Amsterdam duikt op in Zwolle

9:13 Voor het eerst is een niet-Amsterdamse foto opgedoken van de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de foto is te zien hoe Nederlandse politiemannen in Zwolle een groep Joden wegbrengen naar een verzamelpunt, waarna ze richting Westerbork gaan. Beeldonderzoeker René Kok van het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) noemt het beeld ‘uniek’ en ‘indrukwekkend’.