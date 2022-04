Misbruikschandaal bij Zwolse school: is dit het topje van de ijsberg? ‘Ik denk dat er meer zich melden’

Criticas­ters van weleer zien nieuwbouw in Zwolle op Hanzebadlo­ca­tie nu als ‘aanwinst voor de stad’

De nieuwbouwplannen voor de Hanzebadlocatie in Zwolle vallen in goede aarde. Aan de overkant van het spoor zeggen de Vrienden van Assendorp ‘te kunnen leven’ met het nieuwe wijkje Gildenhof. Erfgoedvereniging Heemschut is op haar beurt content met de aandacht die er is voor de historische spoorbrug.

5 april