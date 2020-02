Mishandeling en steekincident in Holtenbroek in Zwolle houden verband met elkaar

Update Cabaretier Martijn Koning cancelt shows na veelbespro­ken oudejaars­con­fe­ren­ce

13:32 Cabaretier Martijn Koning (41) cancelt deze week alle voorstellingen van zijn nieuwe show ‘Koning van de Toekomst’ waaronder die in Raalte op 5 februari. De Zwollenaar heeft volgens zijn impresariaat Bunker theaterzaken te veel tijd en energie gestoken in zijn (hevig bekritiseerde) oudejaarsconference voor RTL4. ,,Daardoor is zijn nieuwe show nog niet klaar voor de grotere theaterzalen.’’