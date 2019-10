Miss Montreal komt niet naar Zwolle voor Bierpopfestival, wel voor optreden in Hedon

Sanne Hans (beter bekend als Miss Montreal) blies haar festival Bierpop in Zwolle af, maar komt tijdens haar komende clubtour wel voor een optreden naar de hoofdstad van Overijssel. Op vrijdag 3 april 2020 staat zij in poppodium Hedon. Eerder deze week bracht zij haar nieuwe single Een Stap Terug uit.

De zangeres breekt daarmee met een periode waarin zij jarenlang zong in het Engels. Volgens Hedon is de single een voorbode voor meer Nederlandstalige muziek, maar zal zij tijdens het optreden in Zwolle ook bekende hits als Just A Flirt en Scared Of Love ten gehore brengen.

Bierpop

Sanne Hans was meerdere jaren jurylid bij The Voice of Holland en organiseerde haar eigen festival Bierpop dat vorig jaar verkaste van Hardenberg naar Zwolle. Eind augustus trok zij daar echter de stekker uit omdat ze te druk was met ander werk.