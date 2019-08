Miss Montreal trekt stekker uit eigen festival Bierpop in Zwolle

Sanne Hans stopt met Bierpop. Het festival van de 34-jarige zangeres, beter bekend onder haar artiestennaam Miss Montreal, verhuisde vorig jaar van Hardenberg naar Zwolle. Bierpop krijgt dit jaar echter geen vervolg in de IJsselhallen omdat ze te druk is met ander werk, maar keert in de toekomst mogelijk terug.

,,Tot volgend jaar!”, schreeuwt Miss Montreal november vorig jaar op het hoofdpodium in de IJsselhallen. Bijna 8000 bezoekers genieten dan bij Bierpop van de optredens van nationale topartiesten als Kensington, Wulf, Suzan & Freek en Miss Montreal zelf. Bierpop was na drie jaar in Hardenberg te zijn geweest vorig jaar in Zwolle de afsluiter van het festivalseizoen. Een nieuwe editie komt er vooralsnog echter niet.

Te klein

De verhuizing van Hardenberg naar Zwolle had nogal wat voeten in de aarde. Het festival was in de Evenementenhal de laatste editie uitverkocht met 6000 bezoekers. Bierpop verhuisde volgens bedenker Sanne Hans naar Zwolle omdat de locatie in Hardenberg te klein was. ,,We konden daar niet verder groeien. En de Evenementenhal Hardenberg houdt behoorlijk strikt vast aan de leeftijdsgrens van 18 jaar”, liet ze vorig jaar weten.

Na enig aandringen wil haar manager Ronald de Bas, tevens betrokken bij de organisatie van Bierpop, een reactie geven over het niet doorgaan van Bierpop. Sanne Hans werkt in de studio aan haar nieuwe album en wil niet reageren. ,,Het maken van een Nederlandstalige plaat vergt veel tijd. Er waren de afgelopen jaren te veel randverschijnselen. Daarom is ze eerder ook gestopt als coach bij The Voice of Holland”, zegt De Bas van platenmaatschappij 8ball Music.

Andere keuzes

Toni Denneboom baalt dat Bierpop dit jaar niet komt. ,,Er kwamen vorig jaar genoeg bezoekers en het was een succes”, zegt de directeur van de IJsselhallen in Zwolle. ,,Nu worden er alleen andere keuzes gemaakt. Budgettechnisch was het denk ik lastig om het te organiseren. Misschien hoopten ze dat ze in de IJsselhallen meer konden verdienen en dat dit niet gelukt is. Het was een mooie toevoeging van de agenda met een leuk programma, maar soms gaat dit zo. Met de organisatie gaan we binnenkort een kop koffie drinken. In de toekomst kan er iets anders komen.”

De Bas, manager van Miss Montreal, ontkent dat het financieel lastig was. ,,Bierpop was vier jaar een enorm succes, alleen het is ontzettend veel werk. Het is als geintje ontstaan en we doen de organisatie met een klein team. Dat Bierpop niet doorgaat is natuurlijk jammer, maar we moeten keuzes maken. Er is ook even overwogen om Bierpop zonder haar te doen. Het hele najaar is Sanne nu bezig met een nieuw album en ze gaat het eind van het jaar voor televisieopnames naar het buitenland. Ze had de afgelopen jaren te weinig tijd om zelf muziek te maken. Muziek is het allerbelangrijkste.”