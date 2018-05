Miss Montreals' Bierpop van Hardenberg naar Zwolle

'Zijn' dirigente koos voor de organist en dat kon Saman niet verkroppen

30 april Veertien jaar zijn ze getrouwd. Hij houdt 'zielsveel' van haar. Saman A. (52), afkomstig uit Irak, werkt in ploegendiensten bij allerlei bedrijven, zijn vrouw is dirigente van verschillende koren waaronder het kerkkoor in Wijthmen. Maar in december 2016 pakken donkere wolken zich samen: ze wil weg. Sterker nog, ze heeft al een nieuwe liefde, de organist van het kerkkoor in Wijthmen. Nota bene onder de ogen van Saman is hun relatie opgebloeid.