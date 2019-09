Missie geslaagd! Klusvrouw Annelies uit Zwolle vindt handige dame

Sluiting dreigt voor ‘De Kippe’: actiegroep strijdt voor behoud een van de oudste cafés van Zwolle

8:22 De hele dag kaarten. Een borreltje aan de bar. Even uithuilen over familieleed. Café de Kip in Zwolle heeft een grote sociale functie. En nu dreigt een van de oudste cafés van de stad de deuren te moeten sluiten. Geharrewar over vastgoed hangt als een donkere wolk boven de kroeg in de Kamperpoort. ,,Wij willen zelf heel graag door’’, zegt kroegbaas Ans Lemstra. Er is al een heus actiecomité opgericht: Red de Kip.