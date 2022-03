‘Mister Ster van Zwolle’ Jan van Ommen (74) in Zwolle overleden: krantenman met grote voorliefde voor de sport

Op zoek naar werk? Op vijf plekken in de regio speeddaten met werkgevers

Werkzoekenden kunnen in april op vijf plekken in de regio speeddaten met werkgevers. ,,Zo ontdek je snel of een sector of bedrijf bij je past”, zegt wethouder Gerrit Knol van de gemeente Zwartewaterland. ,,En misschien loop je wel naar buiten met een contract voor een nieuwe droombaan.”

28 maart