'Mister Wijthmen' doet of deed bijna alles voor de club

Dick Smeenk heeft bij VV Wijthmen al vele 'petten' gedragen. Als hij ze allemaal tegelijk op zou zetten, past de supervrijwilliger amper onder de deurpost door van zijn vertrouwde kantine. Een verhaal met een overzicht van alle baantjes die 'Mister Wijthmen' vervulde. ,,Pin me niet vast op jaartallen, ga er maar vanuit dat ik elk jaar wel een functie had.''

Het was voorjaar 1969 toen de geboren en getogen Wijthmener Dick Smeenk een doorsnee-biljartavond in zijn vaders café De Mol zag veranderen in een historische, want er kwam een revolutionair plan op tafel. ,,Als oprichtingsbestuur telden we de koppen van alle Wijthmen-voetballers bij Heino, Hoonhorst en Be Quick'28. Genoeg om zelf een voetbalclub op te richten, was de conclusie. Een stuk weiland achter het café hebben we geëgaliseerd, ingezaaid en van twee doelen voorzien. Een grote bouwkeet van mijn oom werd kleedkamer en VV Wijthmen was geboren.''

Jeugdtrainer

Volgens Smeenk (73) is die zelfwerkzaamheid van toen als een rode draad door de vereniging blijven lopen. Op het gebied van initiatief nemen vervulde 'Mister Wijthmen' himself ook een duidelijke rol.

Zo werd Dick als aanvoerder van het eerste ook nog jeugdtrainer van de B-junioren. ,,In de kleedkamer was het een kwestie van hand opsteken en alle jeugdtrainersvacatures waren zo opgevuld. Op latere leeftijd heb ik ook het dameselftal nog vier jaar training gegeven.''

Scheidsrechter

Een beenbreuk zette Smeenk op het spoor van een scheidsrechterscursus. ,,Jeugdwedstrijden vond ik meteen al leuk om te fluiten. Toen ik 55 jaar was, ben ik gestopt met voetballen. Ik ben toen ook lagere elftallen gaan fluiten, maar dat vond ik een stuk minder. Ik werkte voor mijn pensioen als hoofdconducteur bij de NS en daar had ik al gezeik genoeg van sommige reizigers. Ik was vaak nog wel scheidsrechter bij de dames.''

Bij een kleine vereniging is het passen en meten en dat heeft Smeenk geweten. ,,Negen jaar lang was het schuiven met spelers tot alle elftallen voor de zaterdag weer gevuld waren. Ik maakte door mijn functie automatisch deel uit van het hoofdbestuur en dan krijg je te maken met alle onderdelen van de club. Ik vond dat echt mooi om te beleven.''

De laatste zeven jaar vervult de gepassioneerde clubman ook nog de functie van gastheer. ,,Ik regel allerlei zaken rondom de thuiswedstrijden van het eerste elftal. ,,Scheidsrechter begeleiden, tegenstander ontvangen, het omroepen van de opstellingen, ik doe het alweer jaren. Nu ben ik wel zover dat ik de microfoon graag over wil dragen.''

Onderhoudsploeg

Zijn allerlaatste baantje voor VV Wijthmen wil de clubheld nog lang niet kwijt en dat heeft alles te maken met het een stukje trots en sociaal contact. ,,Ons sportpark ligt er zo mooi bij dat PEC Zwolle hier soms komt trainen. Op maandag-morgen komen we met een clubje van een man of zes bij elkaar om te poetsen, te vegen, op te ruimen en gezamenlijk koffie te drinken. In m'n eentje ga ik er elke vrijdag-morgen ook nog langs, omdat ons prachtige sportcomplex er ook voor de zaterdag piekfijn bij moet liggen.''

Erelid

Op een algemene ledenvergadering in 2010 werd Dick Smeenk unaniem tot erelid benoemd. Ook de huidige nominatie voor clubheld past gezien de hoeveelheid aan petten uitstekend bij deze clubman die zo actief is voor de kleine dorpsclub.

,,Waardering is mooi, maar het woord 'held' hoeft voor mij niet per se. Voor mij is een held meer een dapper persoon die iemand redt. Ik doe gewoon vrijwilligerswerk voor onze prachtig club, puur omdat het me een goed gevoel geeft.''