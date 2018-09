Mitu (31) leert Zwolle veganistisch koken in nieuwe workshops

Zelf at ze vroeger heus wel vlees. ,,Ik ben geboren in Bangladesh, maar op mijn vierde jaar met mijn ouders naar Nederland gekomen. We zijn islamitisch en in die curry's die we aten zat ook wel eens vlees." Maar een paar jaar geleden werd dat steeds minder. ,,Ik ben op een gegeven moment steeds meer vegetarisch gaan eten. Eigenlijk vooral omdat ik dikker was geworden en gezonder wilde eten. Plantaardig eten is gewoon beter."