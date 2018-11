MKB-voorman Jacco Vonhof uit Zwolle luidt noodklok over Brexit

Zwollenaar Vonhof is sinds dit najaar landelijk MKB-voorman. Het viel hem meteen op dat een groot deel van zijn achterban de naderende Brexit links laat. En dat geldt voor ondernemers die actief zakendoen met het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor bedrijven die afhankelijk zijn van goederen uit Engeland. Vonhof luidt de noodklok: nog maar 30 procent van de ondernemers is goed voorbereid. ,,Als je afwacht, ben je straks te laat. Of er nou een harde of een zachte Brexit komt, er ontstaat een nieuwe douanegrens. Dat heeft grote gevolgen, maar ook hele kleine’’, waarschuwt Vonhof in een interview met de Stentor. ,,In die wereld staat je vrachtwagen gewoon langer voor de veerpont of de tunnel te wachten.”

De Brexit is op 29 maart volgend jaar een feit. Ondernemers lijken af te wachten of er definitief een deal komt met de Europese Unie en wat die deal dan inhoudt. ,,Is er sprake van een overgangsperiode, dan wordt die aangegrepen om nog langer te wachten met maatregelen. Maar zo werkt het niet. Stel je nou voor dat de onderhandelingen toch nog klappen", denkt Vonhof. ,,Ik maak het verwijt wel, maar voor een mkb-ondernemer is een half jaar best ver weg. Dan snap ik best dat je even de kat uit de boom kijkt. Omdat je in het nieuws ook wisselende verhalen hoort over de invulling van de Brexit. Maar kat uit de boom is in dit geval kat in de zak.”