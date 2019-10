MKB Zwolle: ‘Ondernemers vinden stikstofregels hypocriet’

video Elke dag krijgen zo'n 150 fietsers een boete na bellen of appen op de fiets, zo zit het in uw gemeente

14:58 Elke dag worden zo'n 150 fietsers op de bon geslingerd omdat ze hun mobiele telefoon vasthouden op de fiets. In de eerste twee maanden na het landelijke verbod voor appen of bellen op de fiets tikten fietsers gezamenlijk 878.000 euro af aan boetes voor de overtreding. In Lelystad, Emmeloord en Deventer werden er in verhouding fors meer boetes uitgeschreven dan het landelijke gemiddelde.