Mobiel stembureau trekt door Zwolle

Aaltje van Dijk (88) is een van de eersten die in De Venus komt stemmen. Onder begeleiding van dochter Geke (58) brengt ze haar stem uit op de ChristenUnie. ,,Dat doe ik al mijn hele leven. Ze doen goeie dingen, ook voor ouderen en de zorg." Het christelijk oogpunt speelt een belangrijke rol. Van Dijk is blij dat ze binnen het woonzorgcentrum kan stemmen. ,,We zijn zo weer klaar. We gaan expres direct om 13.30, dan kan ik straks nog even rusten."

Burgemeester

Even later bezoekt burgemeester Henk Jan Meijer ook het stembureau. Hij maakt 'een rondje langs de velden'. ,,Even kijken hoe de stemming is." Hij krijgt uitleg over de stemtafel, die in hoogte verstelbaar is. De verantwoordelijk ambtenaar legt uit. ,,In Zandhove heb je nog wat zwaardere gevallen, dan kunnen we de stemtafel over het bed heen zetten."