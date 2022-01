Mobieltje over gevangenismuur in Zwolle gegooid: werpers én ontvangers gepakt

Dat Molukkers geld willen van Epe, valt politieman John uit Zwolle zwaar: ‘Je moet eens weten hoe ik heb geleden’

De Molukse organisatie Maluku4Maluku wil snel horen of Epe openstaat voor excuses en financiële compensatie voor de gewelddadige ontruiming van het Molukse barakkenkamp in Vaassen in 1976. Zo niet, dan overweegt het juridische stappen. Voor oud-politieman John Röben uit Zwolle is het een klap in het gezicht. Hij liep bij Molukse rellen blijvend letsel op, maar kreeg geen cent.

5 januari