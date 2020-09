Modeketen H&M sluit grote winkel in Zwolle

De sluiting van deze grote H&M-vestiging is een aderlating voor het winkelaanbod in de toch al kwakkelende Zwolse binnenstad. Woordvoerster Britt Kleinepier van H&M laat in een schriftelijke reactie weten dat de zaak op 10 december definitief dicht gaat. ‘De sluiting van onze winkel in Zwolle aan Diezerstraat 64-66 vindt dit najaar plaats en de laatste verkoopdag is 10 december. Onze winkel aan Diezerstraat 97-99 zal later dit jaar de damescollectie gaan verkopen in plaats van de kindercollectie.’