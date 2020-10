Modern toen en nu: grootse plannen The City Post blazen nieuw leven in 50 jaar oud postkantoor

poll Eigen straat voor illustere bloemenver­ko­per en kasteleins­vrouw op plek van IJsselhal­len in Zwolle?

29 september Loop je in de wijk Kamperpoort straks door de Rigterstraat, speel je tikkertje in de Tonnie Meijberglaan en laat je de hond uit in het Ome Rikuspark? Een meerderheid van de Zwolse gemeenteraad dringt erop aan om bij herontwikkeling van de IJsselhallenlocatie prominente personen uit de volkswijk te eren.