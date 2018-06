Moderne Devoten praten over armoede in de open lucht, bij gedenksteen Thomas a Kempis op Bergklooster.

CDA Overijssel denkt weer na over gif door exotische woekeraars

11:33 Woekerende exotische planten als de Japanse duizendknoop werpen een ander licht op de discussie over chemische bestrijdingsmiddelen. Dat vindt de Overijsselse Statenfractie van het CDA. De partij wil van het provinciebestuur weten wat het effect is van de maatregelen die in Overijssel tot dusver zijn genomen tegen dit soort planten.