Moeder (74) van Ludmilla uit Zwolle staat doodsangsten uit in Kiev: ‘Ik ben gebroken’

Hoe krijg ik mijn moeder weg uit Kiev? Sinds de Russische inval in Oekraïne is Ludmilla bezeten door deze vraag. Van 's ochtends vroeg tot ‘s avonds volgt ze de situatie in Kiev via alle mogelijke nieuwskanalen. Ludmilla vertrok 23 jaar geleden naar Zwolle voor de liefde, maar met haar gedachten is ze sinds de oorlog in haar geboortestad. Als een luchtalarm afgaat in Kiev, krijgt ze direct een melding op haar telefoon.