Moeder hoort na dood van haar man dat kinderen niet van hem zijn: ‘Idiote film waarin we zijn beland’

Zwolse donor-affaireBinnen een paar weken horen dat je overleden echtgenoot niet de biologische vader is van je beide zoons. Dat overkomt de Achterhoekse Janny* afgelopen najaar. Haar oudste blijkt een kind van de Zwolse gynaecoloog Wildschut te zijn, haar jongste is door Wildschut verwekt met anoniem donorzaad. Het slaat in als een bom.

Toegegeven, er werden in haar gezin wel eens grapjes gemaakt over haar zoons, die uiterlijk zo van elkaar verschillen. ‘Jij bent er één van de melkboer’, klonk het dan. Nooit stonden ze erbij stil dat haar zoons beiden een andere vader hebben en dat dit niet haar overleden echtgenoot is.

Bent u ook betrokken bij deze zaak of heeft u meer informatie? De Stentor komt graag met u in contact. Stuur een mail naar n.megens@destentor.nl of i.stijkel@destentor.nl.

In de jaren 80 dromen Janny en haar man van een fijn gezin. Ze zijn vruchtbaar, maar zwanger worden lukt niet. ,,We besloten nog een laatste poging te wagen’’, vertelt ze over de telefoon. ,,Mijn huisarts had goede verhalen gehoord over een Zwolse gynaecoloog die opmerkelijke resultaten behaalde. Zo kwamen we bij Wildschut terecht.’’

Gelukkige jaren

Wildschut onderzoekt het sperma van haar echtgenoot en stelt vast dat het zaad van magere kwaliteit is. ,,Hij zou het gaan ‘opwerken’ zodat we toch zwanger konden worden.’’ Dat lukt. In 1988 komt haar zoon Joost* ter wereld en drie jaar later schenkt ze het leven aan Eric*. Met haar jonge gezin beleeft ze gelukkige jaren, totdat haar man plotseling overlijdt.

Poll Stelling | Bedrogen ouders en kinderen Zwolse donor-affaire moeten schadevergoeding krijgen Eens, dat kan helpen en voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt

Oneens, geld helpt hier niet. Bovendien is de arts al overleden

Twijfel, laat de ouders, kinderen en het ziekenhuis dit samen oplossen Stelling | Bedrogen ouders en kinderen Zwolse donor-affaire moeten schadevergoeding krijgen Eens, dat kan helpen en voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt (33%)

Oneens, geld helpt hier niet. Bovendien is de arts al overleden (40%)

Twijfel, laat de ouders, kinderen en het ziekenhuis dit samen oplossen (27%)

In 2019 komt Joost per toeval achter de waarheid. Hij woont al jaren in het buitenland en laat zich uit nieuwsgierigheid inschrijven bij 23andme.com, een bedrijf dat via DNA-sporen families aan elkaar koppelt. Als donderslag bij heldere hemel krijgt hij te horen dat hij een halfbroer heeft. Iemand die hem graag het bijzondere verhaal over hun vader wil vertellen.