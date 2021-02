Moeder met contactverbod stuurt haar huissleutel naar de kinderen: ‘Ik word neergezet als weerwolf’

Zwolse drugsoor­log: Tik­kie-drugsdea­lers langer vast uit vrees voor nieuwe misstap

22 februari Ze gaan hun leven beteren en het bewijs zou mager zijn. Dus willen de Zwolse broers R.S. en L.S. hun rechtszaak op vrije voeten afwachten. Daar komt niets van in, zegt de rechtbank. Het gevaar is te groot dat de broers toch weer in de drugshandel belanden, waarvan ze worden verdacht. ,,Een lucratieve business.’’ De broers duiken herhaaldelijk op in de Zwolse drugsoorlog.