Moeder Petra uit Zwolle verloor het vertrouwen in jeugdzorg: ‘Alles kost zoveel tijd’

Ze is gebroken, vermagerd, een wrak. Twee vermoeide blauwe ogen, de ene sigaret na de andere. In het gezin van Petra Bannink (39) uit Zwolle speelt nu zoveel, dat ze tijdelijk bij een vriendin woont. Haar zoon Quinten (13) zit sinds ruim een jaar in een gesloten instelling in Hoenderloo. Hij heeft de agressieve gedragsstoornis ODD/ CD. Hij moet, omdat hij er al maanden aan toe is, door naar een andere instelling, maar er is geen plek, de wachtlijsten zijn enorm. Daardoor zit hij al maanden te lang opgesloten.