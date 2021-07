Moeder van verslaafde Jerry uit Zwolle voelt zich opgelucht na gesprek met burgemeester Snijders

VAN WIEG TOT GRAF Goud kon hij verdienen, maar Jan (88) uit Zwolle had andere ambities: ‘Geld interes­seer­de hem geen fluit’

1 juli Zwollenaar Jan Klunder (88) was niet de man die zo nodig carrière moest maken. Met aanzien en geld had hij weinig tot niets. Hij was gewoon Jan. Een man die als vader, als opa kon genieten als jij genoot.