Moet mijn kapper echt dicht? En vier andere dilemma's in de coronacrisis

Nu het openbare leven in de regio steeds verder tot stilstand komt vanwege het coronavirus is de vraag wat eigenlijk nog wél kan. Ondernemers staan voor lastige keuzes: moet ik mijn kapperszaak of beautysalon sluiten? En ouders vragen zich of hun kinderen nog wel samen kunnen spelen met vriendjes. Wat is wel of juist helemaal niet verstandig?

Coretta van Leer van het UMCG in Groningen is één van de twintig virologen die ons land kent en op dit moment overuren draait vanwege de coronacrisis. Ze maakt even tijd vrij en geeft advies bij deze vijf dilemma’s.

(1) Kunnen mijn kinderen nog naar de speeltuin of een middag samen gamen?

Nu alle scholen zijn gesloten en kinderen thuis blijven moet je als ouder iets doen om ze een beetje te vermaken. Volgens viroloog Van Leer kunnen kinderen daarbij best samen naar de speeltuin, maar is samen gamen onverstandig.

,,Kleine kinderen ervaren soms nauwelijks klachten, maar zijn wel een bron van besmetting voor anderen. In de buitenlucht met kinderen naar een speeltuin is geen probleem zolang je het contact tussen hen maar een beetje beperkt. Een kwartiertje samen een activiteit doen kan best, maar hoe langer het duurt hoe meer kans op besmetting. Samen gamen daarentegen raad ik af, omdat er dan veel meer contact is.”

(2) Kan mijn kapsalon of schoonheidssalon nog open blijven?

Kapsalons en schoonheidssalons worstelen met de vraag of zij nog wel open kunnen blijven nu iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. In deze regio zijn veel kapsalons dicht, maar lang niet allemaal. Wat is verstandig?

Van Leer: ,,Lastig. Als je verkouden bent: ga daar niet naartoe. Ook mensen die bij een kapper of beautysalon werken moeten echt klachtenvrij zijn. Of ik zelf naar de kapper zou gaan? (lachend, red.). Uhm. In Groningen doe ik dat wel, maar in gebieden waar meer besmettingsgevallen zijn zoals in Brabant niet. Er is ook nog een verschil tussen kappers en bijvoorbeeld schoonheidssalons. Bij kappers kun je makkelijker wat afstand bewaren, omdat de kapper vaak achter je staat. Het contact tijdens bijvoorbeeld waxen of gezichtsmassages is veel intiemer.”

(3) Is het verstandig om door te gaan met mantelzorg voor mijn kwetsbare oma?

Veel woon- en zorginstellingen sluiten de deuren voor bezoekers om ouderen te beschermen tegen het coronavirus. Maar hoe zit het met ouderen die afhankelijk zijn van mantelzorg?

Van leer:,,Wanneer je niet verkouden bent of geen andere klachten hebt kan jij als gezonde volwassene best op bezoek bij ouderen. Iemand die verkouden is kan beter even thuisblijven om te kijken of de klachten verergeren. De kans dat jij iemand besmet zonder dat je ergens last van hebt is erg klein.”

(4) Kan ik nog veilig reizen met het openbaar vervoer?

De meeste bussen en treinen in de regio rijden nog gewoon. Wel is het een stuk rustiger op stations en bij de bushaltes. Ook besloot Keolis om niet langer buurtbussen te laten rijden in Overijssel en Gelderland, omdat de veelal oudere chauffeurs een extra risico vormen. ,,Het openbaar vervoer is een risico”, erkent Van Leer.

,,In een volle trein afstand houden is bijna niet te doen. De kans dat je het coronavirus oploopt in de drukke bus of trein is gewoon heel groot. Als je toch met het openbaar vervoer gaat, zorg dan dat je je handen zo vaak mogelijk ontsmet en het gezicht niet aanraakt. Voor ouderen is mijn advies om helemaal niet met het openbaar vervoer te gaan.”

(5) Kunnen jongeren nog samen voetballen op het sportveld?

Voetbalclub HHC Hardenberg riep jongeren gisteren op om niet langer naar de sportvelden te komen. Nu de scholen dicht zijn zoeken jongeren namelijk tóch contact met elkaar.

