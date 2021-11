Moet personeel in Oost-Nederland straks QR-code laten zien, voordat het aan het werk mag?

Luttekes­traat in Zwolle wordt omgebouwd tot ‘sticky street’

In de Luttekestraat in Zwolle zijn vanochtend de werkzaamheden begonnen. Het opknappen van deze straat is onderdeel van de vernieuwing van het hele Museumkwartier in Zwolle. ,,De ondernemers in de Luttekestraat schreven vier jaar geleden een brandbrief omdat ze bang waren om in een vergeten hoek van Zwolle achter te blijven”, zegt wethouder René de Heer.

