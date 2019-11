Moet Zwolle eigen PFAS-norm vaststellen om bouw op gang te houden?

Het stikstofprobleem is nog niet opgelost, maar ondertussen speelt onder andere voor de bouw ook een ander probleem: de PFAS-norm. Die is nu zo streng, dat er nauwelijks meer grond verplaatst mag worden. De Zwolse VVD fractie roept het college dan ook op: stel een eigen, ruimere norm vast.

Het is een mogelijkheid die in enkele andere gemeenten en regio‘s al toegepast wordt, onder meer in de Achterhoek, Amersfoort en Dordrecht. Door de norm (maximaal 0,1 microgram van het giftige PFAS per kilo) lokaal te verhogen naar bijvoorbeeld 3,0 gram per kilo, zoals in de Achterhoek, zouden projecten in de bouw weer makkelijker doorgang kunnen vinden. Voorwaarden zijn dan wel dat de grond verplaatst wordt naar een plek waar de PFAS-waarde niet lager ligt en de grond binnen de gemeentegrenzen blijft.

Zwolse PFAS-norm

Benut die lokale beleidsruimte, stelt VVD-raadslid Annemee van de Klundert. Of er nu in Zwolle bouwprojecten stilliggen, weet ze niet. Maar dat zou ze graag horen van het college. ,,Zwolle heeft een stikstofteam opgericht, maar op de PFAS hebben we onvoldoende zicht. Straks hebben we stikstof onder controle, maar voor de PFAS geen oplossing paraat. Als er ruimte is om eigen normen vast te stellen, onderzoek dat dan.”

‘Absurde norm’

Het is een oproep die Mark Broekhuijsen namens Nijhuis Bouw van harte ondersteunt. De manager van het bouwbedrijf dat onder andere gaat bouwen bij Weezenlanden-Noord, de oude brandweerkazerne aan de Lijnbaan en langs de Zwartewaterallee, stelt dat de huidige norm ‘absurd’ is. ,,Ik sprak net onze adviseur nog. Die zei: ‘Met de hoeveelheid PFAS die nu in de grond mag zitten, moet je eerst twee vrachtwagens grond opeten voordat je er ziek van kan worden’. Dus als de gemeente iets kan doen om de norm te verruimen, dan juichen wij dat zeker toe.”

Geen projecten die stilliggen