Moeten winkels in Zwolle zelf bepalen of ze zondag open gaan?

De koopzondag was deze coalitieperiode een heet hangijzer. Onder druk van de ChristenUnie konden VVD, D66 en PvdA hun wens voor het vrijgeven van de koopzondag aan ondernemers niet uitvoeren. Tussentijds werden de regels wel versoepeld door deze vier collegepartijen. Alle supermarkten mogen nu elke zondag open en het aantal winkelzondagen in de stad is verruimd van 12 naar 15.

De andere zes partijen kijken anders tegen dit thema aan. 'Wij zijn volstrekt helder over de zondagopenstelling. Dat mag je als ondernemer zelf bepalen. De overheid bepaalt niet wanneer bedrijven en winkels op zondag open of dicht zijn', schrijft de VVD. D66 vindt dat Zwolle het zich niet kan permitteren om '1 dag in de week praktisch op slot te zijn'. Ook PvdA, Swollwacht en CDA willen de keuze bij de ondernemers neerleggen. 'Wel vinden wij het praktisch als de gemeente per gebied met de ondernemers afspraken maakt over de concrete openingstijden op zondag: de binnenstad is immers niet hetzelfde als een bouwmarkt, een tuincentrum of IKEA', verduidelijkt de PvdA. CDA gaat akkoord als winkels na 12 uur openen.