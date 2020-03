Mogelijk corona bij medewerkers tandarts in Zwolle en Wijhe: ‘We moeten sluiten, dit is heel akelig’

Dat laat eigenaar Roger Hendriks weten. ,,Dit is heel akelig. Een tandarts is ziek geworden nadat hij is teruggekeerd uit een skigebied. Ook assistentes zijn ziek geworden nadat zij in aanraking kwamen met mensen die corona hadden. Op een gegeven moment gingen nog meer medewerkers snotteren.”

Hendriks kon niet anders besluiten dat zijn praktijk met vestigingen in Zwolle en Wijhe te sluiten. ,,Dit is een heel ingrijpend besluit, maar het is niet anders. We weten voor 99 procent zeker dat medewerkers besmet zijn, maar zij worden niet getest.” Tot vandaag was de praktijk open, waardoor de eigenaar niet weet of ook patiënten zijn besmet. ,,Ik weet het gewoon niet.”