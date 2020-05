Mogelijk helemaal geen terrasbelasting in Zwolle in 2020

Horecaondernemers hoeven mogelijk het hele jaar geen belasting te betalen voor hun terras. Volgens wethouder financiën Klaas Sloots denkt het dagelijks gemeentebestuur daar over na. Vooralsnog is er alleen uitstel van betaling tot in het najaar.

Uitbaters die gemeentelijke grond gebruiken voor hun terras, betalen daar zogeheten precariobelasting over. Die wordt in Zwolle dit jaar in ieder geval tot 1 juni niet geheven, laat Sloots weten. Hij noemt dat ‘heel logisch’, omdat de terrassen tot nu toe gesloten moesten blijven vanwege de coronamaatregelen.

De 'terrasbelasting’ kan dus vanaf maandagmiddag wel worden geïnd. Sloots zegt zaterdag in een interview met de Stentor dat de vraag nog is of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Daar denkt het college van burgemeester en wethouders volgens hem nog over na.

Uitstel