Mogelijk schietpartij in Van Schoonhovenstraat Zwolle

Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend.

Gewonden

De politie kreeg een melding van een schietpartij, maar volgens woordvoerder Ruud Visser onderzoekt de politie nog of dit daadwerkelijk het geval is. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Kogelvrije vesten

De politie doet momenteel onderzoek rondom Cultureel Centrum Domusica, onder meer een ontmoetingsplek voor de Turkse gemeenschap. Voor de deur staan acht pionnen. De aanwezige politieagenten dragen kogelvrije vesten. Rechercheurs zijn inmiddels ook ter plekke. De wijk is afgezet met linten. Volgens een buurtbewoonster is het een ‘rustige buurt'.

Liquidatiepoging

Mocht het daadwerkelijk om een schietpartij gaan, dan zou het de zoveelste zijn binnen een korte periode in Zwolle. Zo was er eind september een liquidatiepoging in Stadshagen en werd de maand erna geschoten in Holtenbroek. In diezelfde wijk werden vorige maand een bestelbusje en woning beschoten.