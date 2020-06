Mogelijk toch kleinere evenementen toegestaan deze zomer: maar is dat wel haalbaar?

Laadpaal aanvragen in Zwolle: hoe is jouw ervaring?

19 juni De verschillen bij het aanvragen van een laadpaal voor een elektrische auto zijn groot in ons land. De gemiddelde wachttijd is 18 weken, maar er zijn ook gemeenten die er negen maanden over doen. Wat is jouw ervaring met het aanvragen van een laadpaal in Zwolle?