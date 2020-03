Mogelijk tweede medewerker ziekenhuis Isala besmet met coronavirus

Een tweede medewerker van ziekenhuis Isala is mogelijk besmet met het coronavirus. Vanmiddag moet een tweede test definitief uitsluitsel geven. Isala heeft inmiddels maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Het laboratorium van Isala stelde dinsdagavond vast dat een medewerker van Isala sterk verdacht wordt van besmetting met het nieuwe coronavirus (COVID-19). ,,Dit is uit de eerste test van ons laboratorium gebleken. Woensdagmiddag wordt de uitslag van de tweede test verwacht, ter bevestiging. Dan weten we het zeker”, aldus woordvoerder Monique de Haan.

Isala heeft naast de hoofdvestiging in Zwolle dependances in onder meer Meppel. Op welke locatie van Isala de medewerker werkzaam is, wil het ziekenhuis niet zeggen.

Afgelopen weekend werd bij een medewerker van Isala het coronavirus vastgesteld. Mogelijk is nu dus een tweede medewerker besmet.

Patiënten geïsoleerd

Naar aanleiding van de mogelijke coronabesmetting is door Isala direct een contactonderzoek in het ziekenhuis uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de medewerker contact heeft gehad met patiënten en collega’s. De patiënten zijn geïsoleerd en worden in de gaten gehouden op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten.

Medewerkers naar huis

De collega’s waar de medewerker contact mee heeft gehad, zijn naar huis gestuurd en zitten in thuisisolatie. Hen is gevraagd hun gezondheid in de gaten te houden.

GGD onderzoekt verder

De mogelijk besmette medewerker zit in thuisisolatie. De GGD IJsselland brengt in kaart met wie deze persoon buiten het ziekenhuis contact heeft gehad.