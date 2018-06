Mogelijk Zwols gevelfonds tegen ontsierende winkelpui in historische binnenstad

Moderne winkelpuien die de historische gevel ontsieren. Het is een doorn in het oog van Het Oversticht. Samen met Sonja Paauw (D66) en architect Pieter Diks (De Bruin Architecten) ijvert deze adviesinstantie op het gebied van ruimtelijke vraagstukken voor een nieuw Zwols gevelfonds.

De initiatiefnemers van het fonds maakten een rondgang door de Zwolse historische binnenstad en kwamen al snel tot de conclusie dat de gevels niet altijd mooi zijn. In tegenstelling tot de bovenkant van de panden is de historische waarde aan de onderzijde door luifels en puien vaak niet zichtbaar. Op het niveau van de winkelpuien lijkt Zwolle inwisselbaar. ,,Eenheidsworst is het. Alleen met het hoofd in de nek zie je de pracht en eigenheid wel'', zegt Paauw.

Een gevelfonds, waarin de gemeente elk jaar een bedrag stort, kan helpen om dit te veranderen. Het moet de schoonheid van de Zwolse historische panden weer zichtbaar maken.

Advies

In andere steden, zoals Meppel, Apeldoorn en Hengelo zijn de ervaringen met zo'n fonds positief, zeggen de Zwolse initiatiefnemers. Het stimuleert pandeigenaren in historische binnensteden na te denken over een goede architectonische aansluiting van de winkelpui op de begane grond met de historische gevel.

Apeldoornse adviseurs cultuurhistorie bijvoorbeeld, helpen pandeigenaren met het historisch onderzoek, bouwtechnische zaken en een subsidieaanvraag. De eigenaren krijgen er tot maximaal vijftig procent van de investeringskosten terug, tot maximaal 10.000 euro per pand.

Een bouwstijl die aansluiting vindt op de bovengevel kan tot hogere kosten leiden. Het is de vraag of pandeigenaren dat zien zitten. Sonja Paauw benadrukt dat een afgesproken deel van de realisatiekosten voor rekening van het fonds kan komen. Adviseurs zullen de positieve gevolgen van investeren in de stadsgevels moeten benadrukken. ,,Want het levert je op termijn een aantrekkelijker binnenstad op en daar verblijven mensen graag.'' Dus, concludeert Paauw zelf, zal het ook tot economisch gewin moeten leiden.

Biënnale