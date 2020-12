Mogelijke schietpartij in Zwolle: Klooienberglaan is afgezet

KAART | Zwolle positieve uitschie­ter, veel coronage­val­len in Rijs­sen-Hol­ten en Staphorst

24 december In de afgelopen 24 uur zijn 11.555 positieve coronatests geregistreerd, ruim duizend meer dan een etmaal eerder. In onze regio is dat vooral terug te zien in Noord- en Oost-Gelderland: een stijging van 30 procent. Rijssen-Holten scoort het beroerdst in onze regio.