Mogelijke uitbreiding Fundatie, Cibap en ArtEZ naar stationsgebied Zwolle

Einde in zicht voor RTVZwol­leFM

16:50 De kans is groot dat RTVZwolleFM stopt. De lokale omroep houdt zich niet aan de Mediawet. De groep mensen die verantwoordelijk is voor de programmering van de lokale omroep is geen goede afspiegeling van de Zwolse samenleving. Daarnaast is de club niet helemaal onafhankelijk. Dat oordelen burgemeester en wethouders naar aanleiding van gesprekken met de omroep.