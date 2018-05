Molenaar Pim krijgt Zwolse onderscheiding Jong Goud

Sneller overstap­pen in Zwolle: oplossing voor Kamperlijn­tje

10:13 Toegegeven, het is een strak schema voor het Kamperlijntje. Maar wie eenvoudig met een stopwatch in de hand de treinrit Zwolle-Kampen klokt, komt tot de conclusie dat je zowel heen als terug in Stadshagen kunt stoppen. Ook bij een snelheid van 'slechts' honderd kilometer per uur.