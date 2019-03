Molotovcocktail tegen woning in Zwolle gegooid: politie zet straat af

PvdA Zwolle vindt informatie­ver­strek­king college onder de maat

13:49 De PvdA in Zwolle vindt dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad niet tijdig of onvoldoende informeert. De fractie is niet blij dat zij een aantal keer in de krant of op social media is verrast met belangrijke informatie. Fractieleden Youcef Ben Ali en Patty Wolthof willen van het college weten wat zij gaat doen om voortaan wel aan haar informatieplicht te voldoen.