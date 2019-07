Molotovzaak Zwolle voor de rechter: Wie gooide? En waarom?

Onderhoud aan drukke IJsselal­lee in Zwolle: slechts één rijbaan open

15 juli Toegegeven, ze doen het onderhoud in de zomervakantie. Dus het is niet zo druk als anders op de IJsselallee in Zwolle. Maar toch. Vanaf maandag 22 juli gaat een rijbaan dicht op een van de drukst bereden wegen in de stad.