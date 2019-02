Molukkers beginnen in Zwolle campagne voor hun megaclaim: ‘Wij willen eindelijk wachtgelden zien’

Verleider Ricardo uit Zwolle over deelname Temptation Island: ‘Het is gewoon werk’

22 februari Ricardo Visscher (24) uit Zwolle is een van de verleiders in het tv-programma Temptation Island van RTL. De steigerbouwer zag zijn deelname aan het programma, waarin de relaties van vier Nederlandse en Belgische stellen op de proef worden gesteld, als ‘werk’. ,,Het is geen vakantie. Je moet gewoon elke dag om negen uur je bed uit.’’