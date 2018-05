De Molukse kerkgemeenschap in Zwolle is diep getroffen door de diefstal van de klok en het kruis van hun Eben Haëzerkerk in Zwolle.

Tussen Hemelvaartsdag en afgelopen zondagochtend stalen dieven de bronzen objecten van de gevel van de kerk in de Zwolse wijk Holtenbroek. De klok hing in een metalen constructie en het kruis stond daarbovenop.

De kerk bestaat al zestig jaar en is gebouwd door de eerste generatie van de Zuidoost-Molukse gemeenschap in Zwolle. Toen de diaken zondagochtend na de dienst de klok wilde luiden, bleek dat hij weg was. In het 'klokhok' bungelde nog een klein eindje touw. Ook het kruis bleek foetsie. Een kaal frame is alles wat rest. Verbijstering alom bij de kerkgangers.

Voorteken

,,Mijn moeder zou zeggen: zegen de dieven'', zegt Marjam van Motman-Somnaikuban (55) van de Jemaat-Musafir-gemeente in Zwolle. ,,De oudere generatie is er niet gerust op. Dit wordt opgevat als een slecht voorteken.'' En dat terwijl het voor Marjam een bijzondere zondag was. Ze nam afscheid als ouderling. ,,De dag kreeg een andere wending.''

De diefstal is het gesprek van de dag in de Zuidoost-Molukse gemeenschap in Zwolle. ,,Onze ouders hebben dit gebouw met bloed, zweet en tranen opgericht en nog steeds doen we alles met vrijwilligers. We hadden net geld ingezameld om de letters op te knappen en ook binnen hadden we de boel geverfd. We zijn trots op dit gebouw. Dit bindt onze gemeenschap. Tegen de dieven zou ik willen zeggen: breng klok en kruis alsjeblieft terug.''

Brons

De klok is niet enorm, maar toch al snel honderd kilo, ook het kruis was van brons en zeker anderhalve meter lang.

De secretaris van de landelijke kerkvoogdijraad - eigenaar van de kerk - Wim Rahajaan (70) uit Zwolle denkt dat de diefstal te maken heeft met het brons. De prijs ligt op 3,85 euro per kilo. Hij heeft geen goed woord over voor de dieven.