Mondkapjes blijken (kostbare) ramp voor mensen met hoorproblemen: *ploep*, je gehoorapparaat weg

Vrouwelij­ke terroris­ten moeten brommen in Zwolle: gevangenis krijgt derde terreuraf­de­ling van Nederland

16 oktober De gevangenis in Zwolle kent sinds augustus een terroristenafdeling. Na Vught en Rotterdam is het de derde penitentiaire inrichting in Nederland met een plek voor terroristen en terreurverdachten. Uniek in Zwolle is dat de afdeling alleen voor vrouwen bestemd is.