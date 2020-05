Mondkapjes vliegen als warme Herman Broodjes over de toonbank

Wij gooien al ons brood in de vriezer en daarom draait deze Zwolse broodzakfa­bri­kant als een malle

12:15 Iedereen in Nederland slaat extra brood in met corona, vriezers liggen propvol. Ons brood gaat in zakken van KIVO, het levert circa 80 procent van alle Nederlandse broodzakken. Van de ‘Appie’ tot de Aldi. KIVO moet sommige dagen een kwart meer zakken produceren dan voor corona. ,,We draaien op volle kracht.’’