Monique uit Zwolle vindt na verslaving haar weg weer. 'De dealer zei: meisje, doe het niet'

,,Of ik gelukkig ben?’’ Monique de Graaf vouwt haar handen over elkaar. Het gesprek is nog niet zo lang gaande, maar gaat al gauw naar het heden. Monique (49) vertelde eerst dat ze als 15-jarige van huis liep, jarenlang zwaar verslaafd aan drugs was, maar ook weer overeind krabbelde. Onlangs schreef ze het boek Het Foute Pad over de periode waarin ze diep in de problemen zat, maar al pratende over toen verlegt ze haar aandacht naar het nu. Ze leunt naar achteren in haar stoel op het terras van een restaurant, ver weg van Den Haag. Zwijgt, begint dan aarzelend. ,,Ik heb meer rust gekregen’’, zegt ze. ,,En ik ben ook niet ongelukkig. Het is zelfs zo dat ik wel ergens blij van kan worden, maar dat zijn gevoelens die ik zelden toelaat. Altijd ben ik bang dat er dan weer iets gebeurt waardoor het misgaat. Misschien kan ik het beste zeggen: ik heb vrede met hoe ik nu leef.’’