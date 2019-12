Monsterfile op A28: 21 kilometer file van 't Harde naar afrit Nieuwleusen

Zwolse band terug uit China: ‘Handteke­ning gezet op voorhoofd, varkensher­se­nen gegeten, rib gebroken’

11:33 The Rolling Stones-coverband ‘Stones Sessions’ uit Zwolle kwam deze week terug uit China waar de band in twaalf dagen tijd concerten gaf in zeven steden, waaronder Peking. Drummer Tim de Wijk (33) uit Zwolle:,,Het was supergaaf, dit vergeten we nooit meer.’’