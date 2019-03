Monsterklus: Overijssels waterschap knapt zestig gemalen en stuwen op

Het is een enorm karwei waar ze vier aannemers voor contracteren. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat zestig gemalen en stuwen renoveren of zelfs vervangen. Dat gaat vier jaar duren.

Deze week zijn de overeenkomsten gesloten. Het waterschap gaat in zee met aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken. Het is niet alleen groot onderhoud en renovatie, maar hier en daar ook vervanging. De gemalen en stuwen zitten in het hele werkgebied van het waterschap. Dat strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen.

Vervanging

,,Deze gemalen en stuwen voldoen op een aantal punten niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Daarom is renovatie of vervanging noodzakelijk’’, aldus woordvoerder Klaas Jansen in een persbericht. De aannemers nemen elk vijftien objecten voor rekening. Zij zijn hiervoor uitgekozen na aanbesteding. Volgens dagelijks bestuurslid Henk Oegema is ook goed gekeken naar duurzame keuzes. De voorbereiding begint dit voorjaar. In 2022 is alles klaar.

Water