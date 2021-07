Monsterklus van 270 miljoen euro in Zwolle: na jaren werk nu laatste loodjes voor spoorverdubbeling vanaf Herfte

Bomvol terras in Zwolse uitgaans­straat om klokslag 12 uur leeg: ‘We vieren thuis wel verder feest’

11 juli Rond half twaalf klinkt de laatste ronde in de Voorstraat in Zwolle. Op het moment dat de avond ervoor de uitgaansnacht zo’n beetje op stoom kwam, eindigt die op deze zaterdagavond al weer. Dankzij de teruggedraaide versoepelingen in het coronabeleid als gevolg van de sterk stijgende besmettingscijfers. Het jonge uitgaanspubliek baalt, maar heeft al een alternatief. ,,Dan gaan we thuis toch verder feesten?!’’