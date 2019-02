Monstertocht tegen meisjesbesnijdenis: Willemien uit Zwolle fietst 1300 kilometer langs de Elbe

Band vervangen

Haar enige hulpmiddelen zijn een zeemleren onderbroek en fietshandschoentjes. Met haar man, die 29 jaar geleden overleed - hij was huisarts in Wijhe - ging ze veel zeilen. ,,Ik moest iets hebben wat je alleen kunt doen. Sindsdien fiets ik altijd, ook als ik even naar mijn dochters ga in Meppel, Bilthoven en Hilversum.”

Elbe

In Nederland had ze iedere vierkante kilometer wel gezien, daarom trok ze langs grote Europese rivieren: de Loire, Moezel, Rhône, Dordogne, Rijn en Donau. ,,Ik houd van water. Niet voor niets had ik jarenlang een huisje bij een watermolen.” In mei wordt Willemien per auto naar de bron van de Elbe in Tsjechië gebracht, om met haar ‘laatste grote fietstocht’ geld in te zamelen voor het goede doel. ,,Ik moest over mijn eigen schaduw heen stappen, want ik sta niet graag in de belangstelling. Maar dit project van Flying Doctors is de aandacht waard.”