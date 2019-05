Monumentenadviescommissie Zwolle over de ‘Joekel van Jonnie’: kansloos

Monumentenadviescommissie Het Oversticht heeft ‘informeel’ een negatief advies uitgebracht aan de gemeente Zwolle over de omstreden illegaal aangebrachte afvoerpijp van topkok Jonnie Boer. In de meeste gevallen neemt de gemeente zo'n advies over.

Het Oversticht kreeg vanuit de gemeente het informele verzoek om de installatie op het dak van het nieuwe restaurant van Boer met spoed te beoordelen. ,,Als ons om een officieel advies wordt gevraagd, zal dat negatief zijn’’, zegt Tessa Stahlie van Het Oversticht.

‘Niet acceptabel’

De enorme afvoerpijp is in de nabijheid van de vele monumenten in de Zwolse binnenstad ‘niet acceptabel’, aldus Stahlie. Zij zegt dat het echtpaar Boer als opdrachtgever alleen een vergunning heeft aangevraagd voor een verbouwing aan de binnenzijde van het pand. Om de pijp te legaliseren, is een vergunning nodig, die adviesplichtig is. Vanuit Het Oversticht zal in dat geval een negatief advies volgen.

Alternatief

Een negatief advies van Het Oversticht is voor gemeenten in de meeste gevallen leidend. ,,Het is een formeel advies aan het college van B en W, dat vrijwel altijd wordt overgenomen.’’ Stahlie zegt dat Boer zich beter kan richten op een alternatief. ,,Dat heeft meer kans van slagen.’’ Ze noemt een ontgeuringsinstallatie die op zolder kan worden aangebracht als voorbeeld. ,,Daar is slechts een bescheiden afvoerpijp voor nodig.’’ Het Oversticht heeft deze suggestie meegegeven aan de gemeente Zwolle. ,,Wij hebben hier nog geen reactie op gehad van de aannemer en de opdrachtgever Jonnie Boer.’’

Ingrijpen

De gemeente kon nog niet reageren, Eerder liet woordvoerster Marieke Stenfert weten dat de gemeente in dergelijke situaties altijd eerst met de betrokkenen in gesprek, voordat wordt overgegaan tot ingrijpen. ,,We kunnen uiteraard niet vooruitlopen op de uitkomsten van het gesprek.’’ De partijen zitten 14 mei met elkaar om tafel. Jonnie Boer heeft nog niet gereageerd.